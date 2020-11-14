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السبت، 14-11-2020 10:58 ص

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع إثيوبيا والسيشل

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الروسية عن استئناف الرحلات الجوية مع إثيوبيا وجزر السيشل، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات مع بعض الدول التي تم استئناف الرحلات معها في وقت سابق.

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وأوضح البيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة في أعقاب اجتماع لمركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا، أنه ستكون هناك 3 رحلات في الأسبوع بين موسكو وأديس أبابا، ورحلتان في الأسبوع بين موسكو وعاصمة السيشل فيكتوريا.


وقرر مركز العمليات أيضا زيادة عدد الرحلات مع كل من كازاخستان والإمارات وكوبا وجزر المالديف. وبعد الزيادة المقررة ستكون هناك 7 رحلات من روسيا إلى الإمارات أسبوعيا.


وتم اتخاذ هذا القرار بناء على الوضع الوبائي ووتائر انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية في مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي وقت لاحق تم استئناف الرحلات من وإلى 14 دولة، بينها مصر والإمارات وتركيا وبريطانيا وسويسرا واليابان وغيرها.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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