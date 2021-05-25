روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 5 دول إحداها عربية

الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع خمس دول، بينها دولة عربية، في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة رحلاتها الجوية المنتظمة مع عدد من الدول، كانت قد استأنفت رحلاتها الجوية معها في وقت سابق.

وضمت قائمة الدول الخمس كلا من أيسلندا، مالطا، المكسيك، البرتغال والمملكة العربية السعودية.

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وستكون هناك 3 رحلات منتظمة أسبوعيا على خط ( موسكو-كانكون، موسكو-لشبونة، موسكو- جدة)، و رحلتين أسبوعيا على خط ( موسكو-ريكيافيك، موسكو-فاليتا).



كما وسيسمح بتسيير رحلات لمرة واحدة أسبوعيا بين (غروزني-جدة، ماخاتشكالا-جدة).



وتعمل روسيا على زيادة رحلاتها الجوية المنتظمة مع كوريا الجنوبية وفنلندا واليابان.



يذكر بأن روسيا أوقفت رحلاتها الجوية المنتظمة والمستأجرة مع دول أخرى منذ 27 مارس/آذار من العام الماضي، بسبب تفشي جائحة "كورونا".



ومنذ 1 أبريل/ نيسان الماضي، استئنفت روسيا الرحلات الجوية مع ست دول، هي ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.



ومنذ أغسطس/ آب الماضي، بدأت روسيا استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى، إذ جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.