روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

الوكيل الإخباري- استأنفت روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران مع 8 دول، منها دولتان عربيتان هما لبنان والمغرب، وذلك بعد تعليقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وسمحت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع على المسارات: موسكو - فيينا، وموسكو - بودابست، وموسكو - بورت لويس، وموسكو - الرباط، وموسكو - زغرب.
وابتداءاً من اليوم 10 يونيو 2021 سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا وهنغاريا (المجر) ولبنان ولوكسمبورغ وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.