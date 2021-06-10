الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 12:07 م

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

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الوكيل الإخباري- استأنفت روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران مع 8 دول، منها دولتان عربيتان هما لبنان والمغرب، وذلك بعد تعليقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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وابتداءاً من اليوم 10 يونيو 2021 سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا وهنغاريا (المجر) ولبنان ولوكسمبورغ وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.

وسمحت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع على المسارات: موسكو - فيينا، وموسكو - بودابست، وموسكو - بورت لويس، وموسكو - الرباط، وموسكو - زغرب.

فيما سيتم استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلة واحدة على المسارين: موسكو - بيروت، وموسكو - لوكسمبورغ. كذلك سيتم استئناف رحلات الطيران العارض بمعدل رحلة واحدة على المسار موسكو - تيرانا.

وبالإضافة لاستئناف رحلات الطيران مع الوجهات الثمانية المذكورة، سمحت السلطات الروسية بزيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان بواقع رحلتين أسبوعيا، ومع أذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان بواقع رحلة أسبوعيا. كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات مع مصر وصربيا إلى 7 رحلات في الأسبوع.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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