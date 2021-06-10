روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

الوكيل الإخباري- استأنفت روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران مع 8 دول، منها دولتان عربيتان هما لبنان والمغرب، وذلك بعد تعليقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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وابتداءاً من اليوم 10 يونيو 2021 سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا وهنغاريا (المجر) ولبنان ولوكسمبورغ وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.



