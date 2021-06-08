روسيا تعلن تكلفة سياحة الأجانب داخلها

الوكيل الإخباري - قدر رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندري إغناتيف، تكلفة سياحة الأجانب لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا بحد أدنى 700 دولار للفرد، شاملة الإقامة والاستشارات الطبية.

اضافة اعلان



وذكرت رئيس اتحاد السياحة الروسي، أنه يتاح خياران للتطعيم، إن الأول هو رحلة مدتها 21 يوما تتضمن برنامج ثقافي متنوع ورحلات في جميع مناطق روسيا، بالإضافة إلى اللقاح، وتتراوح تكلفة ذلك من 1500 إلى 2500 دولار.



وأضاف، أن الخيار الثاني هو رحلتان مدة كل منهما 3 أيام، وتبلغ تكلفتها 700 دولار تشمل الإقامة والتنقلات والاستشارات الطبية والتطعيم دون احتساب ثمن تذاكر السفر، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.



كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مؤخراً، على قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لمدة 6 أشهر للأجانب.



وتضمن القانون الجديد السماح بإصدار تأشيرات سياحية لدخول روسيا لمدة 6 أشهر للأجانب، دون المعاملة بالمثل بشأن سياسة التأشيرات الخاصة ببلدانهم تجاه الرعايا الروس.



وتضمنت شروط التأشيرة الجديدة، وجود حجز في فندق مدرج ضمن السجل الفيدرالي.

العربية