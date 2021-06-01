روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع تركيا إلى 21 يونيو الجاري

الوكيل الإخباري- قررت السلطات الروسية تمديد تعليق الرحلات الجوية مع تركيا، وكذلك مع تنزانيا، حتى 21 يونيو الجاري، بسبب الوضع الوبائي في هذين البلدين.



وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، أمس الاثنين، إنه نظرا للوضع الوبائي الصعب في تركيا وتنزانيا، تقرر تمديد القيود الحالية على الحركة الجوية معهما حتى 21 يونيو الجاري".



وكانت روسيا قد فرضت في وقت سابق قيودا على الرحلات الجوية مع تركيا من 15 أبريل إلى 1 يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تخفيض عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، تقوم بها شركة "إيروفلوت" و"الخطوط الجوية التركية".

اضافة اعلان



المصدر: روسيااليوم