روسيا تمدد حظر الطيران مع المملكة المتحدة

الوكيل الإخباري _ اعلنت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا عن قراراها بتمديد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير 2021 مع المملكة المتحدة، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

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واشارت اللجنة في بيان لها الى إنه تم اتخاذ قرار تمديد حظر الطيران المؤقت مع المملكة المتحدة (بريطانيا) لضمان حماية الصحة العامة في روسيا.



يذكر ان روسيا كانت قد قامت في 22 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات مع المملكة بعد ظهور هناك سلالة جديدة لفيروس كورونا، تعد أكثر شراسة وانتشارا، وقامت العديد من الدول الأخرى أيضا بتعليق الرحلات مع المملكة المتحدة.



