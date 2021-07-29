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الخميس، 29-07-2021 02:42 م

روسيا للطيران تستعد لتسيير رحلاتها إلى المنتجعات المصرية

تسع-شركات-روسية-تطلب-التصاريح-لتنفيذ-رحلات-سياحية-إلى-منتجعات-مصر-


الوكيل الإخباري- أصبحت شركة الطيران "روسيا" أول شركة طيران روسية تحصل على التصاريح اللازمة لتنفيذ رحلات إلى المنتجعات المصرية.

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وأفادت الشركة الروسية، بأنها على استعداد للبدء بتنفيذ رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 أغسطس 2021. وقالت، إنها حصلت على التصاريح اللازمة.


وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في وقت سابق من الشهر الجاري على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.


وتم فرض هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز "إيرباص إيه 320" فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة داخلها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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