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الأحد، 08-11-2020 02:25 م

روسيا..مشروع قانون لمنح تأشيرات سياحية لـ6 أشهر للأجانب

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الوكيل الاخباري- قدمت الحكومة الروسية، مشروع قانون لمجلس النواب الروسي لمناقشته، وهو يجيز منح السياح الأجانب تأشيرة دخول إلى البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، في حال وجود حجز فندقي.

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ووفقا لوثيقة نشرتها الحكومة الروسية ، فإن الحجز الفندقي يجب أن يتم في أحد الفنادق المدرجة على لائحة معتمدة لدى الحكومة.

 


وينص مشروع القانون على إمكانية إصدار تأشيرات سياحية لمدة تصل إلى ستة أشهر للأجانب، إذا كان لدى السائح الأجنبي تأكيد بوجود حجز فندقي أو تأكيد إقامة في مرفق آخر، بشرط أن يكون ضمن اللائحة المعتمدة.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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