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الثلاثاء، 08-12-2020 11:18 ص

روسي يصمم مبنى على شكل منزل الشخصية الخيالية شريك - فيديو

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الوكيل الاخباري - أشرف أستاذ التدريب الصناعي في مدرسة سوفود الفنية للغابات، أندريه فدوفينكو، على مشروع تصميم مبنى على شكل منزل الشخصية الخيالية، الغول الأخضر "شريك" في مدينة سوفيتسك الروسية.

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وأوضح فدوفينكو، أن فكرة بناء مثل هذا المبنى نشأت بعد أن شاهد أجزاء سلسلة فيلم الإنيميشن "شريك"، وقال :"كنت مدركا أنه سيكون من الصعب للغاية بناء مثل هذا المنزل. استغرق بناؤه عاما ونصف العام، وسوف نقوم بتنظيم رحلات لزيارة المنزل".

 



ووفقا لفدوفينكو، شارك في إنجاز المشروع 17 طالبًا من مدرسة سوفود الفنية كانوا يقومون بأعمال تطبيقية، أما الزخرفة الداخلية قام بها فدوفينكو بنفسه.


الجدير بالذكر أن "شريك" هو شخصية خيالية لغولٍ أخضر بأعينٍ بنيةِ اللون كان يعيش في المستنقع. صديقه المقرب هو حمار يدعى دونكي، يتحول فيما بعد إلى إنسان ويمر بالعديد من التجارب.


وفاز فيلم الرسوم المتحركة بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة للعام 2001. قامت شركة دريم وركز بتنفيذ الرسوم وبتوزيعه، وهو من إخراج أندرو أدامسون وفيكي جونسون.

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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