الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من وزير الصحة

اصابة شخصين بانهيار سور في البقعة

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة شقيقين بحريق في البلقاء

ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

روسيا قد تفرض قيودا على استيراد منتجات زراعية من إيران

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الضمان يخاطب البنوك من أجل التيسير على الأردنيين

اعلان هام صادر عن مجلس التعليم العالي

أسعار الذهب الأربعاء 30/12/2020

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

الأربعاء، 30-12-2020 01:00 م

رومانيا .. أحجار تنمو وتتحرك وتتكاثر في ظاهرة أدهشت العلماء - صور وفيديو

Growing-Stones-of-Romania


الوكيل الاخباري - تشهد إحدى البلدات الصغيرة في رومانيا ظاهرة فريدة حيرت العلماء على مدى سنوات، حيث تظهر في الأرض صخور غريبة، ألف عنها السكان الكثير من الأساطير والقصص.

اضافة اعلان

وتشهد بلدة كوستستي في رومانيا ظاهرة جيولوجية "غير عادية"، تتمثل بظهور صخور منتفخة تتحرك وتنمو على الأرض، أثارت اهتمام السكان المحليين منذ رصدها وحيرت الباحثين.

وأطلق العلماء على هذه الصخور اسم "trovants"، حيث اعتبرها العلماء مثل "الكائنات الحية"، تنمو وتتحرك بطريقة غريبة، تنشطر بما يشبه عملية "التكاثر".

 

 


وتأخذ هذه الأحجار أشكالا غريبة المظهر والحجم والشكل، بعضها بحجم كف اليد وبعضها الآخر يصل ارتفاعه لأكثر من 4.5 مترا.


وشوهدت هذه الأحجار في أكثر من 20 موقعا في رومانيا، واكتشف بعضها الأخر عند القيام بالحفريات.


وشبهت مجلة "sciencealert" العلمية المتخصصة، حركة هذه الصخور بـ"الإبحار"، معتبرة أنا حركتها غامضة وغريبة، حيث تتنقل عبر الوديان من مكان إلى آخر، من دون أي مساعدة أو تدخل خارجي، بالرغم من أن بعض هذه الصخور متشبث بالأرض مثل قاعدة شجرة سنديان.

 



وبحسب المجلة، أشار الباحثون إلى أن هذه الصخور قد تشكلت على كوكب الأرض قبل 6 ملايين عام (في العصر الميوسيني الأوسط) بسبب حدوث سلسلة زلازل ضربت الأرض.

وبين الخبراء أن هذه الصخور هي عبارة عن رمال رسوبية مرتبطة فيما بينها عن طريق إسمنت جيري، وأن الضغط الناتج عن الأمواج الزلزالية التي تحدث في باطن الأرض أعطاها شكلها الكروي الغريب والمميز.

 



الأمر الذي سبب حيرة العلماء، ليس بنية هذه الصخور، بل حركتها الغريبة ونموها وتكاثرها، بالرغم من وجود امتدادات لها في الأرض تشبه الجذور وحلقات عمرية تلحظ داحل الحجارة المقطوعة، ما جعل العلماء يعطونها صفات النبات والصخور بالرغم من أنها غير حية.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
kursunlu-waterfall-antalya-1

أجمل 3 شلالات في انطاليا

جزيرة-Loch-Duich-،-اسكتلندا

أفضل 5 مناطق سياحية للتصوير حول العالم

-العلاجية-e1565258742385

السياحة العلاجية .. أشهر الوجهات في مطلع 2021

Bursa-Botanical-Park-scaled

اجمل 8 حدائق في بورصة التركية

طرق-عملية-لتخزين-الامتعة-التنظيم

أكثر 5 طرق عملية لتخزين الأمتعة عند السفر

التأمين-على-السفر

تأمين السفر.. 5 نصائح مهمة

أخبار متعلقة
gorgeous

بوسانا فيكيا.. القرية الأكثر غرابة في إيطاليا - صور