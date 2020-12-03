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الخميس، 03-12-2020 02:49 م

روما تمنع عربات الخيول في شوارعها

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الوكيل الاخباري - قالت رئيسة بلدية العاصمة الإيطالية روما فيرجينيا راجي، الأربعاء، إن المدينة قررت حظر سير العربات التي تجرها الخيول ويقبل عليها السائحون في شوارعها، في خطوة تهدف لحماية الحيوانات، بعد جدل مستمر منذ سنوات حول سلامتها.

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وكتبت راجي على "فيسبوك" أن "العربات لن تستطيع من الآن فصاعداً أن تجوب الشوارع وسط المرور. ستقتصر حركتها على المتنزهات الأثرية".

 



وقالت راجي "لن تروا إطلاقاً خيولاً منهكة في شوارع المدينة خلال الساعات الأشد حراً في أشهر الصيف، لأننا حظرناها". لكن سائقي تلك العربات الذين يكافحون للحفاظ على أقواتهم في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد قالوا إن الخطوة ستكون بمثابة الضربة القاضية لعملهم.


وتدر العربات المفتوحة التي تجرها الخيول، وتُعرف باسم "بوتيسيل"، ربحاً وفيراً، إذ تصل الرسوم التي يحددها بعض منظمي الرحلات إلى أكثر من مائة يورو (120 دولاراً أميركياً) للشخص الواحد نظير جولة تضم أشهر معالم المدينة.


وتشكو جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان منذ فترة طويلة من أن الخيول تعاني في قيظ الصيف بإجبارها على جر حمولات ثقيلة عبر شوارع زلقة.

 

المصدر : العربي 

 


 




 

 


 

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