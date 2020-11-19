الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 10:24 ص

رياضي يختتم موسم التزلج على اللوح الشراعي في بحيرة أوب الروسية -صور

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الوكيل الاخباري- فصل الشتاء قادم وجلب معه رياحا قوية وثلوجا كثيفة، لكن هذا ليس سببًا للتخلي عن هوايتك إذا كنت تعيش في سيبيريا الروسية.

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لا يعد الاستحمام بالماء البارد مشكلة كبيرة طالما كنت تفعل ما تحب.
ما الذي يمكن أن يكون أفضل من السباحة في نهر بارد متجمد؟ التزلج على الماء المتجمد!


الروسي، ألكسندر أورلوف، يمارس رياضة ركوب القوارب الشراعية، وهي إحدى الرياضات المائية التي تتضمن الركمجة والملاحة الشراعية.


أظهر أورلوف الروح السيبيرية الحقيقية من خلال "رحلته" في خزان نهر أوب (أو كما يطلق عليه اسم غير رسمي "بحيرة أوب") بالقرب من نوفوسيبيرسك.


من الذي يحتاج إلى معطف فرو أو بدلة خاصة عندما يكون قادرا على الحصول على الدفء الذي يحتاجه من رحلة رائعة في وسط سيبيريا!

 




 

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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