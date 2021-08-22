زاو فوكس قرية كاملة مخصصة للثعالب تعرفوا إلى مكانها - صور

الوكيل الإخباري - قرية "زاو فوكس" (قرية الثعالب)، هي محمية طبيعية جميلة، حيث يقيم بها أكثر من 100 ثعلب من ستة أنواع مختلفة. مجتمع كبير يعيش في البرية، يتمتع بحرية الحركة واللعب.

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وتقع الحديقة في اليابان، في قلب محافظة مياجي، وليست بعيدة عن مدينة شيروشي. إنها واحة رائعة في الجبال، الموطن المثالي لهذه الحيوانات الخجولة والمريبة. مفتوحة للجمهور منذ عام 1990، ولاتزال القرية الوحيدة في العالم المخصصة بالكامل للثعالب، والتكلفة الحالية لتذكرة الدخول هي 1000 ين للبالغين (حوالي 7.50 يورو)، بينما هي مجانية للأطفال.

معظم الثعالب تتحرك في مكان مفتوح، وبعضها مستعد للاقتراب من الزوار بفضول، لكن يجب أن نتذكر أنه لا يُسمح بإطعامها ما تريد، حيث إن نظامها الغذائي منظم جداً، ويتم وصفه بإرشادات معينة. ومع ذلك، على الرغم من أنه من الممكن الاقتراب منها، فيجب ألا ننسى أنها لاتزال كائنات برية؛ لذلك يوصى، دائماً، بتوخي أقصى درجات الحذر.



الثعلب، وفقاً للأساطير اليابانية، يُعتبر دائماً مخلوقاً بقدرات خارقة للطبيعة، وهو حيوان يتمتع بقوى سحرية قادرة على تغيير المظهر واتخاذ الشكل البشري.

















المصدر - زهرة الخليج