السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 11:19 ص

زهى الطائف .. فعاليات تثري السياحة السعودية

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الوكيل الإخباري- تعدُّ مدينة الطائف من أهم المدن السياحية في السعودية، وأكثرها جمالاً وجذباً للعائلات والزوار لاعتدال مناخها، وتميُّزها بطبيعةٍ خلابة، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية التي تقام فيها وتناسب كافة الأعمار.

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زهى الطائف 


تقام فعالية "زهى الطائف" في حديقة الفيصلية، التي تعدُّ من أجمل الأماكن السياحية في المدينة، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من كافة العائلات لما تضمُّه من بنيةٍ تحتية حديثة، ومرافق متنوعة، وخدماتٍ وتجهيزات على أعلى طرازٍ في الموقع، كل ذلك لتوفير أفضل الأجواء والتجارب للزوار.


وتضم الحديقة ما يزيد عن 200 موقعٍ مخصَّص لجلوس العائلات، ومسطحاتٍ خضراء، وأشجارٍ مختلفة، تمنح الزائر متعةً بصرية ونفسية لا توصف. هذا إلى جانب توفير خرائط تعريفية، وجدولٍ مفصَّل للفعاليات، ونشر اللوحات الإرشادية بالنقاط الرئيسة في الموقع.


كذلك، توجد منصة إلكترونية خاصة للفعالية من أجل الحجز وشراء التذاكر، واستعراض وتوفير معلومات أكثر عنها.

 

الأنشطة والفعاليات

 

تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تضمُّها "زهى الطائف" لتمكين الزائر من الاستمتاع بوقته عبر التنقل بين المحطات المختلفة، مثل التسوق الزراعي، والترفيهي، والتعليمي، التي تناسب كافة الأعمار وجميع أفراد العائلة.


أيضاً يستطيع الزائر التعرُّف على المنتجات الزراعية من الفواكه والخضراوات التي تشتهر بها مدينة الطائف بالتجول في "سوق المزارعين"، وركن "منتجات المزارعين" في الفعالية.


أركان الأسر المنتجة


وتقدم الأنشطة الجاذبة للزوار، خاصةً العائلات، في "زهى الطائف" أركان "مخبز الحديقة"، و"مأكولات الشارع،" و"عربات الطعام"، و"ركن العصير"، حيث أتيحت الفرصة للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها من المشروبات والمأكولات بهدف الترويج للمنتج السعودي، ودعم هذه الأسر اقتصادياً، وإضفاء أجواءٍ عائلية مميزة وجميلة على المكان.

 

مقعد الفن والمرسم الحرفي


وللفن بكافة أنواعه نصيبٌ من الأنشطة المقدَّمة في "زهى الطائف" من خلال التنافس بين عددٍ من المواهب الغنائية في تقديم أجمل اللوحات الفنية، بينما يجتمع هواة الرسم من الأطفال في مرسم الفن الاحترافي، حيث ينثرون ألوانهم وإبداعاتهم، ويظهرون مواهبهم في الرسم في أجواءٍ طبيعية ساحرة.


ويزيِّن المكان وجودُ فرقةٍ أوكرانية شهيرة، تقدم بأزيائها ذات الألوان والتصاميم المميزة عروضاً فنية مبهرة للكبار والصغار.


يشار إلى أن برنامج "صيفنا على جوك"، انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية".

 

المصدر: سيدتي


 




 

 


 

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