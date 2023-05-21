الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 04:17 م

زوروا أجمل 3 وجهات سياحية آسيوية للاستمتاع بمذاق الشاي

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الوكيل الإخباري - من مزرعة الشاي الوحيدة في أوروبا إلى أعلى مزارع الشاي في آسيا، ومن الطقوس في الشرق الأوسط إلى العادات في أمريكا اللاتينية، يعتبر الشاي تقليدًا مشتركًا بين العديد من الثقافات المختلفة.

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في الآتي، جولة على أشهر الوجهات السياحية لشرب الشاي :

 

 

دارجيلنج
توفر المنطقة الجبلية في ولاية البنغال الغربية بالهند، حيث تقع دارجيلنج، ظروفًا مثالية لزراعة الشاي عالي الجودة. شاي دارجيلنغ خفيف ورائع وغني. يتوافد عشاق الشاي من جميع أنحاء العالم إلى المدينة الواقعة على قمة التل، والتي تحيط بها حدائق الشاي، لتذوق بعضًا من أفضل أنواعه في العالم. كان البريطانيون هم الذين اكتشفوا أن دارجيلنغ كانت مناسبة تمامًا لزراعة الشاي، وبدأوا في استيراد نباتات الشاي من الصين في منتصف القرن التاسع عشر. نما الشاي أيضًا محليًا في المنطقة، وقام مزارعو الشاي بتجربة الخلطات.

ببطء، تطورت صناعة الشاي المزدهرة، وتم تطوير دارجيلنغ كمحطة تل للراج البريطاني.

 

تشنغدو

شنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الصينية، تتميز بالراحة والاسترخاء بشكل ملحوظ لمدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة. تشنغدو هي موطن لمعظم المقاهي في أي مدينة في الصين، ويقضي السكان المحليون والزوار على حد سواء ساعات في احتساء الشاي والدردشة ولعب الورق وتناول الوجبات الخفيفة والاسترخاء أو مجرد الجلوس. الشاي الأخضر، هو الأكثر شعبية في المدينة. في الماضي، كانت المقاهي عبارة عن مواقع اجتماعية وأماكن لرواية القصص أو العروض. لا يزال معظمهم يقدمون بعض وسائل الترفيه مثل نسخة قصيرة من أوبرا سيتشوان أو عرض أكروباتي صغير.

 

تايوان

تايوان هي موطن الشاي الفقاعي أو شاي حليب اللؤلؤ، وهو مشروب تم اختراعه في الجزيرة في الثمانينيات وانما ليصبح أكثر بكثير من مجرد مشروب. شاي الفقاعات هو رمز للأمة وجزء ثابت من الثقافة والهوية التايوانية. كما هو الحال مع العديد من تقاليد الشاي، له تاريخ طويل يعكس الأحداث الأوسع في المنطقة. هناك نوعان محليان على الأقل من الشاي ينموان في تايوان ، شاي الجبل وشاي البرعم الأحمر. جاءت صناعة الشاي الأولى في الجزيرة من نباتات تم إدخالها من مقاطعة فوجيان الصينية مجموعة متنوعة أخرى، شاي أسام، انطلقت في عام 1926 عندما غزت اليابان تايوان. لا يزال يُزرع كشاي خاص من المزارع حول بحيرة صن مون.

 

سيدتي 

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