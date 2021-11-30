الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي : الملك هو الضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية

طبيب اردني : الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكهرباء في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات

الملك : حريصون على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخصاونة يؤكد على أهمية مواصلة دعم استضافة اللاجئين في الأردن

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

الثلاثاء، 30-11-2021 04:25 م

زوروا أشهر الأماكن السياحية في بازل السويسرية

33173


الوكيل الإخباري - بازل هي ثالث أكبر مدينة في سويسرا، استقرت على نهر الراين. هذه المدينة قريبة من ألمانيا وفرنسا. هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها في بازل والتي تفتخر بتاريخها القوي في الهندسة المعمارية والمتاحف والأجواء.

اضافة اعلان

 

تاون هول

م استبدال تاون هول بالمبنى الجديد بعد الزلزال الكبير لاستعادة مقر الحكومة السابق. بعد انضمام بازل إلى الاتحاد السويسري، تم إعادة تصميم واجهة المبنى بهيكل جديد داخل ساحة Marktplatz.

استغرق الانتهاء من المبنى بأكمله قرونًا، مع أعمال قام بها فنانين مختلفين على مر السنين، كما في بداية القرن السابع عشر، تم توسيع قاعة المدينة وقام الفنان هانز بوك بتزيين الواجهة. في القرن العشرين تم توسيع المبنى بشكل أكبر.

 

المتحف التاريخي
تم افتتاح متحف بازل التاريخي لأول مرة في عام 1894، وهو أحد أكبر المتاحف في سويسرا وموقع تراثي ذو أهمية وطنية.

وبالتالي، فه, من بين قائمة الأماكن التي يجب رؤيتها في بازل. زيارة جميع المتاحف الثلاثة هي متعة والانغماس في تاريخ بازل وأوروبا. تقع Barfüsserkirche ، والتي تعني (كنيسة Barefeet) في وسط المدينة وتعرض مجموعة التاريخ الثقافي الأكثر شمولاً في الراين العلوي.

 

متحف جان تينغلي

تم تصميم متحف جان تينغلي من قبل المهندس المعماري الشهير Mario Botta، وهو أحد المتاحف الفريدة من نوعها التي تمتلئ بالتلفيقات الفنية للمنحوتات التي أنشأها عالم مشهور، جان تينغلي. بازل هي مسقط رأس جان تانغلي والمتحف بطريقة تكريم لعمله المجيد. يضم المتحف مجموعة من جميع أنواع المنحوتات الآلية المتنوعة التي أنشأها العالم طوال حياته المهنية.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Taj_Mahal-11

السياحة في الهند: أغرا وجهة سياحية مناسبة لجميع المسافرين

32722

أفضل طرق الترفيه عن الأطفال أثناء السفر

7689306-1917201212

أفضل النصائح لرحلات سياحية ناجحة عند السفر بمفردك

31689

تطبيقات بديلة لخريطة جوجل اثناء السفر

31734

أجمل الأماكن المناسبة لزيارتها خلال شهر العسل في البندقية

32013

رحلة سياحية إلى سالزبوغ النمسوية المكلّلة بالثلوج

أخبار متعلقة
tourism-in-honolulu

هونولولو وجهة سياحية لا تفوت

160731_1e364aed89

جزر زنجبار مثالية لمحبي رحلات السفاري والاستكشاف

26583

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لويزيانا

24741

اشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا

tourism-in-Chicago

اماكن تستحق الزيارة في ولاية شيكاغو الامريكية

1485518726-8412-n-diego-county-fair-3741fafa

أفضل الأماكن السياحية في سان دييغو