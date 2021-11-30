زوروا أشهر الأماكن السياحية في بازل السويسرية

الوكيل الإخباري - بازل هي ثالث أكبر مدينة في سويسرا، استقرت على نهر الراين. هذه المدينة قريبة من ألمانيا وفرنسا. هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها في بازل والتي تفتخر بتاريخها القوي في الهندسة المعمارية والمتاحف والأجواء.

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تاون هول

م استبدال تاون هول بالمبنى الجديد بعد الزلزال الكبير لاستعادة مقر الحكومة السابق. بعد انضمام بازل إلى الاتحاد السويسري، تم إعادة تصميم واجهة المبنى بهيكل جديد داخل ساحة Marktplatz.

استغرق الانتهاء من المبنى بأكمله قرونًا، مع أعمال قام بها فنانين مختلفين على مر السنين، كما في بداية القرن السابع عشر، تم توسيع قاعة المدينة وقام الفنان هانز بوك بتزيين الواجهة. في القرن العشرين تم توسيع المبنى بشكل أكبر.

المتحف التاريخي

تم افتتاح متحف بازل التاريخي لأول مرة في عام 1894، وهو أحد أكبر المتاحف في سويسرا وموقع تراثي ذو أهمية وطنية.

وبالتالي، فه, من بين قائمة الأماكن التي يجب رؤيتها في بازل. زيارة جميع المتاحف الثلاثة هي متعة والانغماس في تاريخ بازل وأوروبا. تقع Barfüsserkirche ، والتي تعني (كنيسة Barefeet) في وسط المدينة وتعرض مجموعة التاريخ الثقافي الأكثر شمولاً في الراين العلوي.

متحف جان تينغلي



تم تصميم متحف جان تينغلي من قبل المهندس المعماري الشهير Mario Botta، وهو أحد المتاحف الفريدة من نوعها التي تمتلئ بالتلفيقات الفنية للمنحوتات التي أنشأها عالم مشهور، جان تينغلي. بازل هي مسقط رأس جان تانغلي والمتحف بطريقة تكريم لعمله المجيد. يضم المتحف مجموعة من جميع أنواع المنحوتات الآلية المتنوعة التي أنشأها العالم طوال حياته المهنية.

المصدر - سيدتي

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