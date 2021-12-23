الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 04:04 م

زوروا أشهر العناوين السياحية في مدينة ميونيخ الألمانية

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الوكيل الإخباري - ميونيخ هي ثالث أكبر مدينة ألمانية والعاصمة للمنطقة البافارية في ألمانيا. مثل أي جزء آخر من أوروبا، تتمتع ميونيخ أيضًا بنصيبها من تألق الهندسة المعمارية، وتحافظ على المعالم الثقافية والثقافة والبنية التحتية الصديقة للسياح معًا.

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ساحة مارينبلاتز

يوجد في ساحة مارينبلاتز العديد من المعالم المعمارية، والأسواق المزدحمة، والكنائس، والمطاعم . تعتبر الساحة تعتبر من بين الأماكن السياحية الأكثر زيارة في ميونيخ. للمشي في كافة أنحاء المنطقة، انضم إلى جولة سيرًا على الأقدام وتعرف على بعض الحقائق الشيقة حول ماضي ميونيخ.

 

فيكتوالينماركت

فيكتوالينماركت هو أفضل سوق خارجي في ميونيخ. مليء بالعناصر التقليدية والطعام المحلي والأكشاك الملونة. مفهوم سوق المواد الغذائية جذاب وتقليدي. تم بناء السوق في بداية القرن التاسع عشر ولا يزال له نفس التصميم، على الأقل في أول ظهور. 

 

أولمبيا بارك

تم بناء أوليمبيابارك لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972 التي أقيمت في ميونيخ. المكان نفسه يقيم الآن الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية ويقيم المهرجانات على أرض الواقع. صالة السباحة وحلبة التزلج على الجليد مخصصة للزيارات العامة. فقط في يوم صافٍ، يمكن للمرء الاستمتاع بمناظر جبال الألب البافارية المحيطة بالملعب. تتوفر جولة صوتية للتجول في تاريخ الاستاد.

 

المصدر - سيدتي 

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