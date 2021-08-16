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الإثنين، 16-08-2021 04:12 م

زوروا باتاغونيا أرض العلم والأساطير عند السفر إلى الأرجنتين

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الوكيل الإخباري - باتاغونيا هي أرض العلم والأساطير. سواء كنت تخطط لاستكشاف بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة في المنطقة ، أو تفضل أن تفقد نفسك في براري بامبا، فإن باتاغونيا هي وجهة لا تُنسى ويجب أن يراها أي شخص يرغب في زيارة الأرجنتين.

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حديقة لوس جلاسياريس الوطنية
هي أكبر حديقة وطنية في الأرجنتين، أعلنت لوس جلاسياريس كموقع للتراث العالمي لليونسكو في سنة 1981 وهي جزء من حقل الجليد الجنوبي باتاغونيا، الذي يغذي 48 نهرًا جليديًا مثيرًا للإعجاب. واحدة من أكثر المناطق زيارة في الأرجنتين، وأكبر نقطة جذب هنا هي نهر بيريتو مورينو الجليدي، وهو لوح جليدي ضخم يغطي مساحة مذهلة تبلغ 250 كيلومترًا مربعًا ويمتد لمسافة 30 كيلومترًا، مما يجعله ثالث أكبر احتياطي للمياه العذبة في الجزيرة. 

أوشوايا 
تشتهر أوشوايا بكونها المدينة الواقعة في أقصى الجنوب، وغالبًا ما تكون آخر ميناء للاتصال للأشخاص في مهمتهم في باتاغونيا ، سواء كانوا مسافرين قد تجاوزوا كل المربعات أو مغامرين جاءوا لاكتشاف أسرار هذه الزاوية البعيدة من العالم. تضم مدينة أوشوايا العديد من السمات المميزة للمنطقة: بعيدة وساحرة وفريدة من نوعها. 

 

مشاهدة الحيتان في بويرتو مادرين

يعتبر الحوت الجنوبي أحد أكثر الوحوش المهيبة التي يمكنك رؤيتها في الأرجنتين، والمكان المثالي للقيام بذلك هو من بلدة باتاغونيا في بويرتو مادرين. توفر المياه المحمية لخليج Golfo Nuevo أرضًا خصبة لتكاثر هذه الثدييات التي تأتي إلى هنا للتزاوج بين يونيو وديسمبر، وهو أفضل وقت للزيارة. تغادر جولات مشاهدة الحيتان بانتظام من المدينة وتستمر حوالي ساعة ونصف. 

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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