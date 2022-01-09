الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

إقرار الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية

38.8 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي

هيئة الاعتماد تُطلق آلية جديدة لاعتماد وجودة البرامج الأكاديمية - تفاصيل

نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 7% في الاردن

20 وفاة و 2349 اصابة كورونا جديدة في المملكة

الإفتاء: التمويل الشخصي "التورق "حرام شرعاً"

ايقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد في العقبة

نشر معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية

الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

الأحد، 09-01-2022 04:19 م

زيارة إلى بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم

49301


الوكيل الإخباري - من الغابات الكثيفة والمساحات الشاسعة إلى السواحل الاستوائية والجزر الخلابة، تجذب بورنيو الواقعة في آسيا والتي تعدّ ثالث أكبر جزيرة في العالم، المسافرين من كافة أنحاء العالم لزيارتها خصوصاً محبي التقاط الصور.

اضافة اعلان

 

في الآتي، أجمل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في بورنيو :

 

المسجد العائم في كوتا كينابالو

من مسافة بعيدة، يبدو أن مسجد مدينة كوتا كينابالو الخلاب يطفو على الماء. في الواقع، هذا وهم خلقته البحيرة لتضفي جواً من الجاذبية. تحلو الويارة خلال النهار لامتصاص الانعكاسات في المياه الصافية؛ وفي الليل للاستمتاع بالإضاءة. افتتح المسجد في عام 2000، وصمم على غرار المسجد النبوي في المدينة المنورة.

 

سيبيلوك
تم إنشاء محمية غابة كابيلي-سيبيلوك لحماية إنسان الغاب المهددة بالانقراض، بحيث يمكنك الاقتراب  من هذه المخلوقات الرائعة في بيئتها الطبيعية. بالتوجه إلى عمق الغابة، يمكنك مشاهدة صغار إنسان الغاب وهم يتغذون على دلاء من الفاكهة والحليب بواسطة حراس الحديقة. أثناء إعادة تأهيلها، لم تكن الحيوانات معتادة تمامًا على البحث عن الطعام، لذا فهي تأتي إلى هذه المنصات مرتين في اليوم.

 

جبل كينابالو

أعلى قمة في ماليزيا، جبل كينابالو، يصل ارتفاعه إلى 4،095 مترًا. بصرف النظر عن كونها واحدة من أصعب التسلق في جنوب شرق آسيا لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة، فإن مناظر هذه القمة المهيبة من مسافة بعيدة سوف تجعل أي زائر منجذباً. يجب أن يخطط المتسلقون للرحلات قبل ستة أشهر على الأقل. بدلاً من ذلك، يمكنك تسلق تلة ماراجانغ التي يسهل الوصول إليها بسهولة للحصول على مناظر رائعة لجبل كينابالو - وهو نشاط مميز في رحلة بورنيو الصغيرة المنسقة خصيصًا.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
49157

أهم ما يجب أن تعرفه عن وجهتك السياحية

طفل-3

كيف تحافظ على هدوء طفلك على متن الطائرة ؟

49036

الصويرة المغربية.. مدينة الأصالة والرياح والنشاطات السياحية

46797

حيل للتغلب على إزدحام المطارات

48324

أماكن سياحية لا تفوت في طوكيو

47752

عناوين سياحية جذابة في مانيلا عاصمة الفلبين

أخبار متعلقة
48324

أماكن سياحية لا تفوت في طوكيو

47301

أفضل الأماكن السياحية الجذابة في النمسا

46691 (1)

أجمل الأماكن السياحية الاستوائية الجديرة بالزيارة

44978

إرشادات السفر إلى وجهة سياحية جديدة

3546636-2013835533

أبرز أماكن الترفيه العائلية في مدينة الرياض

43178

زيارة إلى كانكون الوجهة الأكثر شهرة في المكسيك