زيارة إلى بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم

الوكيل الإخباري - من الغابات الكثيفة والمساحات الشاسعة إلى السواحل الاستوائية والجزر الخلابة، تجذب بورنيو الواقعة في آسيا والتي تعدّ ثالث أكبر جزيرة في العالم، المسافرين من كافة أنحاء العالم لزيارتها خصوصاً محبي التقاط الصور.

اضافة اعلان

في الآتي، أجمل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في بورنيو :

المسجد العائم في كوتا كينابالو



من مسافة بعيدة، يبدو أن مسجد مدينة كوتا كينابالو الخلاب يطفو على الماء. في الواقع، هذا وهم خلقته البحيرة لتضفي جواً من الجاذبية. تحلو الويارة خلال النهار لامتصاص الانعكاسات في المياه الصافية؛ وفي الليل للاستمتاع بالإضاءة. افتتح المسجد في عام 2000، وصمم على غرار المسجد النبوي في المدينة المنورة.

سيبيلوك

تم إنشاء محمية غابة كابيلي-سيبيلوك لحماية إنسان الغاب المهددة بالانقراض، بحيث يمكنك الاقتراب من هذه المخلوقات الرائعة في بيئتها الطبيعية. بالتوجه إلى عمق الغابة، يمكنك مشاهدة صغار إنسان الغاب وهم يتغذون على دلاء من الفاكهة والحليب بواسطة حراس الحديقة. أثناء إعادة تأهيلها، لم تكن الحيوانات معتادة تمامًا على البحث عن الطعام، لذا فهي تأتي إلى هذه المنصات مرتين في اليوم.

جبل كينابالو



أعلى قمة في ماليزيا، جبل كينابالو، يصل ارتفاعه إلى 4،095 مترًا. بصرف النظر عن كونها واحدة من أصعب التسلق في جنوب شرق آسيا لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة، فإن مناظر هذه القمة المهيبة من مسافة بعيدة سوف تجعل أي زائر منجذباً. يجب أن يخطط المتسلقون للرحلات قبل ستة أشهر على الأقل. بدلاً من ذلك، يمكنك تسلق تلة ماراجانغ التي يسهل الوصول إليها بسهولة للحصول على مناظر رائعة لجبل كينابالو - وهو نشاط مميز في رحلة بورنيو الصغيرة المنسقة خصيصًا.





سيدتي