زيارة إلى حديقة مطار أبها مشاريع السعودية

الوكيل الإخباري - تعد حديقة "المطار" أكبر حديقة في مدينة أبها بمنطقة عسير، ومن المعالم الجمالية والمشاريع السياحية والترفيهية فيها. والتي تستقبل الزوار بروعتها قبل هبوط الطائرة على أرض المطار، مُضاعفة بذلك الإمكانات السياحية والبيئية لمدينة أبها.



كما تلبي حديقة المطار احتياجات أهل المنطقة والزوار من جانب ترفيهي، وحرصت أمانة منطقة عسير في اختيار موقع حديقة المطار وللاستفادة من المزايا الطبيعية والمعطيات الجمالية للموقع الذي تم اختياره بعناية بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والمسؤولين في مطار أبها.

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الموقع



تقع حديقة المطار على مساحة تزيد 125.000متر مربع تم تخصيص أكثر من 42 ألف متر مربع منها كمسطحات خضراء، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 750مترًا مربعًا ونافورة مائية في وسط الحديقة في باحة تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، كما يوجد عدد كبير من الممرات للمشاة والجلسات المغطاة بالمظلات.

بالإضافة إلى وجود مجرى مائي يصل طوله إلى 260 متراً تتوزع عليه ثلاثة جسور خشبية روعي به الجانب الجمالي، جهز المشروع بكافة المرافق والخدمات والتي تشمل مسجدًا على مساحة تزيد على 380 متراً مربعاً، وتوجد بالحديقة 2 كافتيريا لتقديم العصائر والمشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة لزوار الحديقة، ومن جانب تنظيمي للمكان يوجد مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 560 سيارة، ومجمعات لدورات المياه.

المصدر - سيدتي