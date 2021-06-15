زيارة لاستكشاف طبيعة كاواي الجذاية - صور

الوكيل الإخباري - كاواي بقعة غنيّة بالجبال والشلّالات، مع ساحل جذّاب؛ تقع في سلسلة هاواي، وتمتلك ثروة نباتيّة، ما يشرح تسميتها بـ "جزيرة الحديقة"، تتطلّب الجولة في كاواي يومين كاملين، مع المرور بأشهر الأماكن السياحية فيها.

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متنزّه "نا بالي كوست" الحكومي







المشاهد في المتنزّه رائعة، تطل على الجبال والمنحدرات والشلّالات والنباتات المورقة، مع الإشارة إلى ساحل "نا بالي" في شمال غرب الجزيرة هو أحد أكثر الأجزاء التي يتعذر الوصول إليها في جزيرة كاواي. تستقطب سلسلة الجبال المتسلقين، بخاصّة أنّها ترتفع 3938 قدمًا. هناك، تكثر النباتات، والشواطئ الرمليّة.

تجمع رحلة Na Pali Coast Kauai Snorkel and Sail بين المتعة والإثارة في رحلة بحرية في المحيط الهادئ مع مشهد لا ينسى، عند الاقتراب من منحدرات نا بالي من المحيط. هناك، تحلو فرصة الغطس بين المرجان والأسماك أو المشي لمسافات طويلة على ساحل "نا بالي".

حديقة "كوكاي" الحكومية

حديقة "كوكاي" الحكوميّة هي امتداد لحديقة وادي "وايميا"، وتحتوي على أعمق أجزاء الوادي، مع مكان آخر مهمّ فيها هو Kalalau Lookout الذي يوفّر إطلالات على منحدرات يبلغ ارتفاعها 4000 قدم لساحل "نابالي"، المنحدرات غالبًا ما تكون مغمورة بالضباب، لذلك لا يمكن ضمان رؤية مثاليّة.

يركز متحف Koke'e للتاريخ الطبيعي على الطقس والجيولوجيا وعلم النبات والحياة البرية وثقافة هاواي.

أفضل شواطئ كاواي









تميل الشواطئ على طول الساحل الشمالي للجزيرة إلى أن تكون أكثر قسوةً خلال الصيف، لكن يغلق العديد منها بشكل متقطّع، جرّاء الفيضانات،لذا، من المهمّ دائمًا أن يكون السائح على دراية بالظروف المناخيّة، قبل السباحة في أي مكان، وفي هذا الإطار، يشتهر شاطئ Ke'e بشعابه المرجانيّة، أمّا شاطئ الأنفاق مقصود للغطس، والشاطئ السري يغري بالتشمّس أكثر من السباحة، لأن التيّارات قويّة والأمواج قاسية.



المصدر - سيدتي