ساوتومي وبرينسيبي.. سياحة مثالية للباحثين عن الاسترخاء والهدوء

الوكيل الإخباري _ تعد دولة ساو تومي وبرينسيبي الافريقية ، الخيار الافضل لعشاق الاسترخاء والهدوء، حيث انها تتكون من جزيرتين هما "ساو تومي” و”برينسيبي” وتتميز بالتكوينات الصخرية والمرجانية الرائعة.

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وتتمتع الدولة الجزرية الواقعة في خليج غينيا على الساحل الغربي الاستوائي، بطبيعة خلابة، ويمكن لللسياح الإستمتاع بطقسها الرائع.



أفضل أماكن سياحية في ساو تومي وبرينسيبي:



1. شاطئ ميكوندو

من أفضل الشواطئ ويتميز بالمياه الزرقاء الصافية، ويمكن الإستمتاع برياضة الغطس، والحصول على الإسترخاء والإستمتاع بالمناظر الخلابة على الشاطئ.



2. حديقة أوبو الطبيعية

من أكبر الحدائق التي تغطي حوالي 30% من الجزيرة وتبلغ مساحتها 230 كم مربع، وتضم المئات من أنواع الزهور والحيوانات ومنها القرود والببغاوات.



3. سانتو أنطونيو

عاصمة برينسيبي وتقع على الشاطئ في شمال الجزيرة، ومن أفضل الأماكن السياحية الهادئة في ساو تومي وبرينسيبي، وعلى طول الشاطئ تجد مساحات خضراء.



4. متحف ساو سيباستياو

من المتاحف التاريخية التي تحتوي على الآثار والتحف الثقافية، ويعتبر من الحصون القديمة التي توجد في الجزيرة الناتجة عن الإستعمار.



5. منتجع لاجوا أزول

من المنتجعات السياحية الرائعة والخلابة، حيث يتمتع بوجود العديد من الشلالات والأنهار والشواطئ، ويعد من أشهر المنتجعات التي توجد هناك.



6. المتحف الوطني

من أجمل المعالم السياحية في ساو تومي وبرينسيبي، والتي تستحق الزيارة وتم بناء المتحف بواسطة البرتغاليين ويضم العديد من من الآثار والتماثيل.



7. بيكو موكامبو

من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها هناك وتتمتع بالطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية المحيطة بها، ما يساعد الزائر على الاسترخاء وقضاء أفضل الأوقات الرائعة.



المصدر : العين الإخبارية



