سباق الهجن إضافة رائعة للسياحة في مصر

الوكيل الإخباري _ قالت نائب وزير السياحة و الآثار لشئون السياحة د. غادة شلبي إن سباق الهجن الرياضي إضافة رائعة للسياحة في مصر.

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وأوضحت شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن سباق الهجن رياضة تقليدية شهيرة منذ سنوات طويلة حافظ وداوم عليها بدو صحراء جنوب سيناء في مصر ولكنها تعتبر رياضة جديدة على أهل الحضر مثل أهل القاهرة و محافظات أخرى .



وأشارت د. غادة شلبي إلى أنها تفقدت مهرجان سباقات الهجن لهذا العام في شرم الشيخ قائلة : «سعدت بتواجد أهالينا من أكثر من محافظة وعلى حرص البدو وقطع مسافات طويلة لحضور المهرجان مما يساعد علي امتزاج التواصل وربط العادات بين الشعوب، حضر فيه محافظ جنوب سيناء وعدد من نواب الوزارات والوفد الإماراتي».



‎ورحبت نائب وزير السياحة، بالزائرين من جميع أنحاء البلاد والعالم لمشاهدة هذه الأحداث الثقافية التي تعبر عن تراث مصر وسط المزاج المليء بالحيوية في الصحراء المصرية والطبيعة الخلابة.



المصدر : اخبار اليوم



