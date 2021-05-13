سريلانكا تحظر السفر في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

الوكيل الإخباري - حظرت حكومة سريلانكا السفر في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، في محاولة لاحتواء حالات الإصابة بكوفيد-19 المتزايدة بسرعة.

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ويسري الحظر من ليلة الخميس حتى صباح الاثنين، ولا ينطبق الحظر على الأشخاص العاملين في الخدمات الأساسية مثل الصحة والإمدادات الغذائية والطاقة. وسيتم أيضا السماح لأولئك الذين يذهبون إلى المطار للسفر الجوي أو لطلب العلاج الطبي، بالسير على الطرقات.



وقال الجنرال شافيندرا سيلفا، قائد الجيش ورئيس مركز العمليات الوطنية للوقاية من كوفيد-19: "جميع الآخرين ممنوعون من مغادرة منازلهم والسفر على الطرق".



ويكافح مسؤولو الصحة زيادة عدد الإصابات منذ الشهر الماضي، وحظرت البلاد بالفعل التجمعات العامة والحفلات، وأغلقت المدارس وقيّدت حركة وسائل النقل العام.



وحذر المسؤولون من أن الإصابات قد ترتفع أكثر في الأسبوعين المقبلين بسبب احتفالات وتسوق المواطنين الشهر الماضي للاحتفال بالعام التقليدي الجديد.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل ما مجموعه 131098 حالة إصابة بكورونا في البلاد، من بينها 850 حالة وفاة.

روسيا اليوم