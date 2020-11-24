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الثلاثاء، 24-11-2020 12:30 م

سفينة جانحة في سلطنة عُمان..ما قصتها؟

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الوكيل الاخباري- يبدو مشهد هذه السفينة الجانحة في سلطنة عمان وكأنه جزء من أحد الأفلام السينمائية، فما قصتها؟

وثقت عدسة المصورة الكويتية، إيمان العدساني، بطائرة الدرون، مشهد السفينة التي جرفتها الرياح والأمواج العاتية، وألقت بها قبالة سواحل محافظة ظفار العمانية.


وتوضح العدساني لموقع CNN بالعربية أنها تميل بطبعها إلى الاستكشاف، ولطالما رغبت في زيارة السفينة المهجورة في صلالة بعد سماعها القصص المتداولة حول هذه السفينة الجانحة.

وبعد أن تلقت دعوة من وزارة السياحة العمانية للترويج لخريف صلالة في شهر أغسطس/ آب العام الماضي، سنحت للعدساني الفرصة المناسبة لزيارة موقع السفينة الجانحة، الذي أصبح بمثابة وجهة سياحية ومحط اهتمام في محافظة ظفار. 

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أما عن قصة هذه السفينة الجانحة، فتقول العدساني، بحسب ما قيل لها خلال جولتها الرسمية، إن السفينة المهجورة جنحت بفعل إعصار "مكونو"، الذي ضرب سواحل عُمان في مايو/ أيار عام 2018.


وفي الأساس، كانت سفينة الشحن راسية عند رصيف الميناء، إلا أنها انجرفت بسبب الإعصار على طول الطريق إلى ولاية صلالة حيث علقت بالصخور، بحسب ما ذكرته المصورة الكويتية.

 


واليوم، تقبع هذه السفينة الجانحة في مرقدها الأخير بمنطقة أفتلقوت في محافظة ظفار.  

 


وتصف العدساني المشهد الذي وثقته بواسطة كاميرا الدرون بأنه أشبه بـ"الحلم" قائلة: "في البداية لم أصدق ما كنت أراه، ولكن أصوات تصادم الأمواج القاسية التي استمرت في دفع السفينة بقوة نحو الصخور جعلت المشهد حقيقياً للغاية". 

 


وثقت المصورة الكويتية مشهد السفينة الجانحة بواسطة كاميرا الدرون من على موقعها أعلى الجرف .


ورغم أن مشهد السفينة المهجورة يبدو بعيداً عن موقع وقوف العدساني أعلى الجرف، إلا أنها مع ذلك لم تستطع التوقف عن التحديق في المنظر أمام مرأى عينيها، وفقاً لما ذكرته.


وتتذكر العدساني الأجواء التي عاشتها خلال عملية التصوير الجوي من أعلى الجرف قائلة: "كانت الطيور تحوم حول المنطقة، وكانت الرياح تهب عندما بدأت طائرة الدرون في الاقتراب من موقع السفينة، وكنت في حالة من الذهول كلما تكشفت تفاصيل أكثر وضوحاً لهذه السفينة".


وتشير العدساني إلى أن طائرة الدرون منحتها "الحرية والقدرة على الطيران" ومشاهدة منظر السفينة الجانحة بأكمله.

 


المصدر: CNN


 




 

 


 

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