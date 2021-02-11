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الخميس، 11-02-2021 11:06 ص

سلطنة عُمان تستمر في إغلاق منافذها البرية حتى إشعار آخر

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الوكيل الإخباري _ أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، استمرار غلق منافذها البرية مع الخارج حتى إشعار آخر، لمنع تفشي فيروس كورونا وسلالاته في المجتمع المحلي.

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وقالت السلطنة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية امس الأربعاء، إن القرار سيسري على الجميع باستثناء مرور الشاحنات، كما يسمح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة.

ويسري هذا السماح للمواطنين لمدة عشرة أيام فقط، تمتد من وقت نشر البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير/ شباط الجاري، ولن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية.


وستلزم السلطنة ‏العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرّية والبحرية والجوّية على حسابهم الخاصّ، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها. 


وضمن القرارات الصادرة اليوم، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ابتداءً من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير الجاري، ولمدة أربعة عشر يوما


كما تتضمن القرارات، غلق الشواطئ ‏والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها.


كذلك، تقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة إلى 50% من طاقتها الاستيعابية.


وكانت سلطنة عمان، قد سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا مستهل يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.

ومنتصف الشهر الماضي، قررت سلطنة عمان عن إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بعد أن كانت أعادت فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي.

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

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