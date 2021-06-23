الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي ممثلين عن قطاع خدمات الاسناد المحلي

اربع وسائل لمواجهة متحور دلتا بالاردن

الصحة تسمح بتطعيم فئة محدودة دون 18 عاما

لجنة الاوبئة : المرحلة القادمة حاسمة

الاوبئة : اصابات متحور دلتا تحت السيطرة وقيد العزل

وفاة شاب بحادث دهس في السلط

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

10 وفيات و 599 إصابة بكورونا اليوم الأربعاء

الملك يدعو إلى توسيع نطاق عمل خدمات الإسناد المحلي

مجهولون يعتدون على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي

الأربعاء، 23-06-2021 03:48 م

سلطنة عُمان تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب - صورة

عمان-ه-780x470


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، أنها ستمنح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السلطنة.

اضافة اعلان


وحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية، جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.


أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أنها ستمنح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السلطنة.


وحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية، جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.

ووفقا لبيان الوزارة، يأتي ذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي من خلال برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.


وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وتبلغ مدتها 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.


ويدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.


كما يخلق فرص عمل ويمد الاقتصاد بالمشروعات ذات الجدوى التي من شأنها تحقيق رؤية عمان 2040.

 


 

المصدر - سبوتنيك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7-1

الكشف عن أغلى مدن العالم بالنسبة للوافدين لعام 2021

السياحة في الأردن

الأردن من أهم مناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط

135-153540-unesco-inclusion-venice-world-heritage-danger_700x400

اليونسكو تقترح إدراج البندقية على قائمة 'التراث العالمي المهدد'

Henry Doorly Zoo

أفضل حدائق الحيوان في العالم

Berlin-scaled

معلومات عن برلين

swed

أشهر الأماكن السياحية في جزيرة جوتلاند السويدية - صور