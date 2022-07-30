سلوكيات خاطئة في المطار... تجنبوها!

الوكيل الإخباري - يرتكب الكثير من المسافرين في المطارات العديد من السلوكيات الخاطئة والمزعجة من دون انتباه.

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الوصول غير مستعدين

يترتب على المسافر أن يكون مستعدًا من خلال تجهيز كافة الوثائق المطلوبة عند الذهاب إلى المطار، حتى يتمكن من المرور عبر الأمن للصعود إلى الطائرة.

يفضل التأكد من الحصول على هذه العناصر على الأقل في حالة السفر دوليًا، بالإضافة إلى ضرورة الحاجة إلى جواز السفر.

الوصول باكرًا

ينصح بوصول المسافرباكرًا إلى المطار لتجهيز كافة الاحتياجات اللازمة، وذلك حتى لا يكون المسافر في حالة استعجال عند الوصول متأخرًا.

عدم التعبئة

أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن ارتكابها عند المرور بالأمن هو تخزين العناصر التي يكون المسافر بحاجتها في مكانها الذي لا يمكن الوصول إليه بسهولة، بالإضافة إلى الاحتفاظ ببطاقة الصعود إلى الطائرة، وبطاقة الهوية، وجواز السفر، والهاتف في الجيب أو في جيب خارجي من حقيبة السفر حتى يتمكن المسافر من الحصول عليها بسهولة عند الحاجة، كما أنه من المهم للغاية حزم السوائل معًا في كيس واحد سهل الإزالة.



تغليف المواد المحظورة

ينصح بضرورة حزم الأشياء المحظورة في الأمتعة، حيث أنه غالبًا عن غير قصد يؤدي هذا إلى إبطاء عملية الفحص ومن ثم الوقوع في بعض المشكلات الخطيرة.



المجوهرات والملحقات الضخمة

يؤدي حمل هذه الأشياء إلى إبطاء النشاط في مجال الأمان، لذا ينصح بعدم حمل هذه الأشياء سواء من مجوهرات أو ملحقات أخرى ضخمة وثقيلة الوزن من أجل المرور من بوابة الأمن بسلام دون إبطاء الحركة التي قد ستؤدي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الطائرة في الموعد الصحيح.

سيدتي

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