سوريا ولبنان.. تسيير رحلة جوية أسبوعية من حلب إلى بيروت وبالعكس

الوكيل الاخباري - أعلنت السورية للطيران السبت عن تشغيل رحلة أسبوعية من حلب إلى بيروت والعكس اعتباراً من يوم الجمعة القادم.

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وأوضحت وزارة النقل في إعلان أنه تم تشغيل رحلة جوية أسبوعية لمقطع حلب-بيروت-حلب اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في 15 كانون الثاني/يناير2021 حيث تقلع من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً لتصل حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة، وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا لتصل بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).





ودعت الوزارة من يرغب بالسفر الى مراجعة مكاتب السورية للطيران اعتباراً من اليوم لترتيب حجوزاتهم.



وتم تشغيل، في منتصف شباط/فبراير 2020، بعد تسع سنوات على توقفه بسبب الحرب، ولكن، وكما قال عضو مجلس الشعب السوري، رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، عبر صفحته على فيسبوك (بتصرف)، ما إن فتح مطار حلب.. حتى أغلقت مطارات العالم.



يذكر أن العديد من الدول ألغت عدد كبير من رحلاتها الجوية وأغلقت حدودها البرية والجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.







المصدر : سبوتنك



