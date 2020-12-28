سياحة افتراضية شتوية في براغ

الوكيل الإخباري _ تقع عاصمة جمهورية التشيك على نهر "فلتافا"، في وسط منطقة "بوهيميا" التاريخية، وتعدّ مركزًا سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا هامًّا في وسط أوروبا، والمدينة الأوروبية الرابعة الأكثر زيارةً بعد لندن وباريس وروما.

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تنعم براغ بكلّ من المناخ المحيطي والمناخ القاري الرطب؛ فالشتاء بارد، مع إمكانية تراكم الثلوج.



قلعة براغ

عند زيارة العاصمة التشيكية براغ، لا بدّ للسائح من المرور في القلعة التي تُعدّ الأكبر في العالم، وهي تقع في حيّ القلعة التاريخي، حيث يُمكن الاطلاع على عمارات من الطراز القوطي. كانت القلعة شكّلت مقرّ الحكّام في تشيكيا على مرّ العصور، علمًا أنّها تأسّست على يد الأمير بورجفوز.

بيت الرقص

يقع على ضفة نهر "فلتافا"، وهو مشيد بين سنتي 1992 و1996. صمّمه المهندس المعماريّ التشيكي فلادو ميلونيش والكندي فرانك جيري، مع ملاحظة الخطوط المتعرّجة في العمارة. وهو يحتوي على عناصر ثابتة وديناميكيّة، ويُشبّه بزوجين من الراقصين يتمايلان. الطبقة العلوية من بيت الرقص هي الجزء الوحيد المفتوح للجمهور، وتحتوي على مطعم ذي شهرة في المدينة.

جسر تشارلز

هو جسر تاريخيّ شهير يمرّ فوق نهر "فلتافا". كان يُسمّى بــ"الجسر الحجريّ"، إذ يربط بين "مالا سترانا" و"ستير ميستو"، ويبلغ طوله 520 مترًا، فيما يصل عرضه إلى 10 أمتار.

المسرح الوطني

يقع مسرح براغ الوطني على ضفاف نهر "فلتافا"، وهو مكان لا بدّ من زيارته من قبل السائحين من محبي فنون الأداء. يعد المسرح الوطني موطنًا لأهم عروض الأوبرالية والباليه في البلاد، وهو العريق المفتح في سنة 1881 كرمز للهوية الوطنية، ولتعزيز اللغة والثقافة التشيكية. على الرغم من تدمير المبنى بالنيران وحتى إغلاقه في حقبة سابقة، هو خضع للتجديد، ويقف راهنًا كنصب جذاب، ويقدم مواهب المدينة ويعلن عن أهميتها الثقافية. هناك، تتحقق للسائحين الجولات المصحوبة بمرشدين، باللغة الإنجليزية.

المصدر : سيدتي



