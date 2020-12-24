سياحة افتراضية في فيينا

الوكيل الإخباري _ تجذب فيينا هواة الفنون؛ هذه المدينة الأوروبيّة تعجّ بنقاط الجذب السياحي، من متاحف وقصور وحدائق، وهي مركز ثقافي مرموق، وعاصمة النمسا وأكبر مدنها. كانت فيينا ذات يوم مقرًّا لسلالة هابسبورغ، فقد كان الأباطرة والإمبراطورات رعاة عظماء للفنون والعلوم والموسيقى، وهم تركوا مجموعات مذهلة لاستكشافها من قبل المهتمين من السائحين.



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عظمة "شونبرون"



يضمّ قصر شونبرون 1441 غرفة، وهو قابل للمقارنة بقصر فرساي، لناحية العظمة من ناحيتي المعمار والمقتنيات، ويُمثّل أحد المعالم السياحية الرئيسة في فيينا. بني القصر بين 1696 و1712 بناءً على طلب الإمبراطور ليوبولد الأول، وتحول إلى قصر صيفي إمبراطوري من قبل ماريا تيريزا .

أبّهة "بلفيدير"

يعدّ مجمع "بلفيدير" جزءًا لا يتجزأ من مشهد فيينا التاريخي، ويتألّف من قصور من الطراز "الباروك" يرجع تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر، مع اسطبلات ودفيئة البرتقال في حديقة من طراز "الباروك".

دار الأوبرا المهيب

لا تكتمل الزيارة إلى فيينا من دون الذهاب لمشاهدة عرض أوبرالي أو حفل موسيقي في دار الأوبرا المفتتح سنة 1869، في شارع "رينجستراس" ولكنه دُمّر بفعل قنبلة، أثناء الحرب العالمية الثانية، فأعيد بناؤه في سنة 1955، ليتخذ هيئة مبنى مرتفع أنيق من عصر النهضة.

غنى متحف Kunsthistorisches

افتتحه الإمبراطور فرانز جوزيف الأول سنة 1891، في شارع Ringstrasse؛ يقع متحف تاريخ الفن الهائل (كما هو معروف باللغة الإنجليزيّة) في مبنى فخم، وكان الهدف من إنشائه هو إيواء مجموعة هابسبورغ الفنية الواسعة.

الاسترخاء في "براتر"



"براتر" هي حديقة عامة كبيرة تقع في "ليوبولدشتات"، مقصودة من المحليين والسائحين، لأغراض الاسترخاء في محيط أخضر، كما أن المكان يشتمل على مرافق عدة، ومنها متنزّه الترفيه والمتحف.

المصدر : سيدتي



