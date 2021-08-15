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الأحد، 15-08-2021 04:43 م

سياحة سعودية داخلية : رحلة إلى مطل حافة العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - إذا كنتم من محبي المغامرات والتجارب الاستثنائية التي لا تنسى فلا بد لكم من تجربة رحلة حافة العالم، وقد يخيل لكم بأن هذه الحافة موجودة في أبعد نقطة على الأرض، وفي الحقيقة هي أنها من أِشهر العجائب السياحية المعروفة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعروفة بأخطر حواف الجبال بالعالم.

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حافة نهاية العالم




وتعرف حواف نهاية العالم بسلسة جبال طويق والتي تنتهي بالقرب من قرية العيينة، بارتفاع 300 متر عن الأرض، والواقعة على وادي حنيفة، بمنطقة العارض، وسط نجد، وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 35 كيلومترا وحافة العالم هي عبارة عن سلسلة من الجبال، تقطعها أودية، وتغطي أجزاء منها كثبان رملية، ولها واجهة مقابلة للغرب هي ما يعرف بنهاية العالم أو المطل.

 

صيفنا على جوك 

ويتوافد على المنطقة سُياح كثيرون، من مختلف الجنسيات، ويعتبرونه موقعا مهما للاستكشاف، والمغامرة، وممارسة رياضة المشي، وهو لا يبعد كثيرا عن العاصمة السعودية مدينة الرياض. كما تقوم الهيئة العامة للسياحة بعمل رحلات سياحية على مدار السنة بأسعار رمزية تحت شعار "صيفنا على جوك" لجميع محبي المغامرات والرحلات الاستكشافية إلى جبال طويق تعرف باسم رحلة إلى حافة العالم.  


مشروع القدية 

وتقع "حافة العالم"، ضمن مشروع القدية الشهير الذي أعلن عنه عبر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والمزمع الانتهاء منه، قبيل خطة المملكة التنموية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030م.
وتنتشر صور كثيرة للموقع، التقطتها، عدسات زواره المصورين، سعوديين كانوا أو أجانب، عاشوا فيه لساعات، وسجلوا ملاحظاتهم عبر تسلقهم هذه الجبال الخطرة.

المصدر - سيدتي 




 




 

 


 

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