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الثلاثاء، 23-02-2021 04:31 م

سياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا

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الوكيل الاخباري - في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الصقيع الشديد، تجمدت بعض أجزاء من شلالات نياجرا.

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شهدت العديد من الولايات الأمريكية صقيعاً غير اعتيادي في منتصف شهر فبراير/ شباط، حيث انخفضت درجة الحرارة في المتوسط إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.


نجم عن سوء الأحوال الجوية، انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق، ووفاة 47 شخصاً بالفعل.

 



كما أدى البرد القارص إلى تجمد جزئي لشلالات نياجرا الشهيرة. إذ تحولت عدة تيارات مياه الشلال إلى كتل جليدية، والتي تتكسر بشكل دوري عند انشقاقها وسقوطها إلى أسفل بسبب ثقلها.


ويأتي الآلاف من السياح من الدول المجاورة، وبالأخص من كندا، للاستمتاع بالمنظر الطبيعي المذهل. أعجب السائحون بشكل خاص بقوس قزح الضخم في السماء فوق تيارات المياه الهادرة.

يذكر أن الشلال يتجمد جزئيًا مرة كل بضع سنوات. كما توقف تدفق المياه تمامًا ثلاث مرات فقط خلال الـ 170 عامًا الماضية.


شلالات نياجرا عبارة عن مجمع من الشلالات على نهر نياجرا يفصل بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية.


من حيث حجم المياه التي تمر عبرها، فإن شلالات نياجرا الأقوى تقع في منطقة أمريكا الشمالية.


يعتقد العلماء أن شلالات نياجرا ستتوقف عن الوجود في غضون 50 عامًا تقريبًا.







 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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