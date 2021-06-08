شاهد ..أفضل الفنادق في القاهرة

الوكيل الإخباري - يشعر بعض الزائرين بالرضا عند القيام بجولة في أهرامات الجيزة وأبو الهول، أثناء زيارة مصر، ولكن هناك الكثير في القاهرة لرؤيته، إذا كانت الآثار القديمة هي ما يجذب السائحين إلى العاصمة المصرية.

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أفخم الفنادق في القاهرة :

"النيل ريتز كارلتون"



يقع في قلب وسط المدينة، بين النيل وميدان التحرير الشهير، هناك، يحلو اكتشاف المساحات الجميلة، والاستمتاع بالإطلالات على نهر النيل والمتحف المصري من الغرف والأجنحة، التي صممت للترفيه عن الضيوف.

تجربة الطعام في المطاعم في "الفندق" منوعة، بالإضافة إلى أهمية الاسترخاء في "سبا النيل ريتز كارلتون"، والوصول إلى المرافق ذات الخمس نجوم، بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية الحديثة والساونا وغرفة البخار والمسبح.

تشتمل خدمات السبا على جلسات التدليك وعلاجات الوجه والجسم وغرفة علاج Peloid، يقع الفندق الفاخر في القاهرة بالقرب من جامعة الدول العربية والوزارات الحكومية وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو المكان المثالي للاجتماعات والفعاليات.

"لو ميريديان بيراميدز"







يقع "لو ميريديان بيراميدز" بين المدينة والبرية، ويتميز بإطلالات لا مثيل لها على الروعة القديمة المهيبة لأهرامات الجيزة، لمجرد إلقاء نظرة على نافذة غرفة الضيوف يتكشف المشهد عن إحدى عجائب الدنيا السبع، تحيط الحدائق ذات المناظر الطبيعية بالفندق.

مطاعم "الفندق" عديدة، وهناك الطابق الملكي وحوض السباحة الرائع ووسائل الراحة في السبا، يبعد "لو ميريديان بيراميدز" عشرين دقيقة من وسط مدينة القاهرة.

المصدر- سيدتي