شاهد ..أفضل المناطق لزيارتها في مدينة سيبيو، رومانيا

الوكيل الإخباري - يُصنّف البعض سيبيو بأنها من أجمل المدن في رومانيا، ومن أفضل الوجهات في أوروبا، وهي الواقعة في قلب مقاطعة "ترانسيلفانيا" التاريخيّة الشهيرة. وربما يرجع سبب التصنيف إلى أنّها مزيج لافت بين التاريخ والحياة النابضة في مدينة أوروبية حديثة.

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ساحات "سيبيو"



من الصعب تفويت المرور بساحات المدينة القديمة، حيث تتعدّد المعالم التاريخية، لا سيّما في الجزء القديم من سيبيو، حيث تكثر المقاهي والمطاعم.

ذُكرت الساحة الكبيرة للمرّة الأولى في سنة 1411، ومع ذلك فإن تاريخها أقدم، ويعود إلى منتصف القرن الرابع عشر عندما بُني حزام التحصين الثالث للمدينة. على مدى قرون، شهدت الساحة الكبيرة الأحداث الرئيسة، من الاجتماعات العامة إلى الإعدامات. تشتمل مناطق الجذب الرئيسة في الساحة الكبيرة على: "قصر بروكنثال" و"البيت الأزرق" و"هالر هاوس" والصرح الكاثوليكي.



المتاحف

يتمركز في سيبيو أقدم متحف في رومانيا، وأحد أكبر المعارض في الهواء الطلق في البلاد؛ كان افتتح متحف Brukenthal، الذي استضافه قصر Brukenthal المهيب على الطراز الباروكي، للجمهور في سنة 1817، الأمر الذي جعله أول متحف في رومانيا، يعرض المتحف راهناً واحدة من أهم المجموعات الفنية في البلاد، ويمثّل متعة حقيقية لعشاق الفن.

ينصح أيضاً بزيارة "متحف الصيدلة" في الساحة الصغيرة، علماً أن أول صيدلية في البلاد في سيبيو افتتحت في سنة 1494.

الأبراج والتحصينات القديمة



ينصح السائح بصعود 141 درجة لبلوغ برج Council، والاستمتاع بإطلالة رائعة على المدينة. يعود تاريخ البرج إلى القرن الرابع عشر، وكان له في الأصل وظيفة دفاعية. كان عدّل لمرّات على مر القرون، مع ضرورة الإشارة إلى أن الطبقة الأرضية والطبقتين الأوليتين هما جزء من المبنى الأصلي من الفترة الممتدة من 1824 إلى 1826.

برج السلالم، بدوره، هو أقدم نصب تذكاري في المدينة، ويربط بين المدينة السفلى والمدينة العليا، تشغله الأوركسترا المحليّة راهناً. وهناك برج النجارين وبرج الخزافين وبرج Arquebusiers.

"جسر الأكاذيب"









يحلو السير على "جسر الأكاذيب"، أحد رموز المدينة؛ كان عمل فريدريش هوت سنة 1859 على إنشاء مكان الجسر الخشبي القديم، آخر من الحديد.

المصدر - سيدتي









