شاهد افضل الفنادق ومنتجعات بونشاك في اندونيسيا

الوكيل الإخباري - تُعرف مدينة بونشاك في إندونيسيا بمناظر الجبال الخلّابة وبالهواء النقي، وهي مقصودة من سكّان جاكرتا والسائحين الأجانب، لا سيّما أولئك الآتين من الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ضمّ بونشاك "القرية العربيّة" حيث تتوافر المطاعم مع قوائم الطعام العربيّة والمباني ذات الطراز العربي.

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أفضل فنادق بونشاك في إندونيسيا:

"ذا غراند هيل"







يقع فندق ومنتجع "ذا غراند هيل" في بونشاك على بعد 18 كيلومتراً من "ليتل فينيس كوتا بونغا"، ويوفّر أماكن إقامة، مع مطعم ومواقف بالمجان للسيارات ومسبح في الهواء الطلق، تشتمل المرافق في مكان الإقامة على مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى الـ"واي فاي" ونادٍ للأطفال وخدمة "الكونسيرج" وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف، يقدّم "الفندق" وجبة إفطار "كونتيننتال"، يوميّاً، مع الإشارة إلى أن شلال Ciherang يبعد 8 كيلومترات من "جراند هيل"، في حين تبعد حديقة "شيبوداس" النباتيّة 19 كيلومتراً، ومطار حليم بيرداناكوسوما يبعد 48 كيلومتراً.

"سيترا سيكوبو"



يقع فندق "سيترا سيكوبو" على بُعد 10 دقائق بالسيارة من تامان ويساتا ماتاهاري، ويضمّ مسبحاً في الهواء الطلق، ويوفّر خدمة الـ"واي فاي" بالمجان في المناطق العامّة، مع خدمة الغرف على مدار 24 ساعة، هناك، لا يفوّت النزلاء تجربة علاجات التدليك، في مقابل رسوم إضافيّة، يبعد "الفندق" ساعة، بالسيّارة، من "سفاري تامان اندونيسيا"، وساعتين من "مطار سوكارنو هاتا الدولي"، يدير مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة "الفندق" الذي يضمّ مطعم Citra Pasundan المتخصّص في الأطباق الإندونيسية التقليديّة.

"رويال سفاري غاردن ريزورت أند كونفينشن"



يحلو الهروب من المدينة إلى مرتفعات بونشاك، حيث الهواء النقي البارد والمناظر الطبيعيّة الخصبة، والإقامة في "منتجع رويال سفاري غاردن ريزورت أند كونفينشن" الواقع في مدينة سيساروا، والممتدّ على مساحة 140 ألف متر مربّع. يقدم "المنتجع" مجموعةً منوّعةً من الأنشطة الترفيهيّة والتعليميّة في "الحديقة المائية" وملعب الجولف المصغر، الحفاظ على التصميم الأصلي التراثي والعمارة والديكور الداخلي في العقار، كلّها عوامل تدعو إلى الثناء، مع الإشارة إلى أن "المنتجع" يستقطب العائلات، بخاصّة أنّه يضمّ منطقة للزواحف ومتنزّهاً للطيور.

المصدر - سيدتي