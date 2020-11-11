شاهد بالصور..أفضل مناطق الجذب السياحي في كوينكا الإسبانية

الوكيل الاخباري- تقدّم كوينكا مشهدًا ساحرًا؛ هي تقف على ممرّ نهري، مع منازل تتشبّث بالمنحدرات الصخرية شديدة الانحدار. فهذه المدينة المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي هي واحدة من أجمل مدن العصور الوسطى في إسبانيا، مع الممرات المرصوفة بالحصى وساحة المدينة والقصور القديمة، تحافظ كوينكا بشكل رائع على طابعها القديم.

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هناك، يستمتع السائحون بالجولة في الشوارع القديمة واكتشاف الأزقة والزوايا المخفية، بالإضافة إلى الآثار التاريخية والمناظر اللافتة عند كل منعطف. في الآتي، أبرز العناوين السياحية الجديرة بالزيارة في كوينكا.



"كاساس كولجاداس" (المنازل المعلقة)





صنفت "المنازل المعلقة" موقعًا للتراث العالمي على لائحة اليونيسكو، وهي المكان الأكثر شهرةً في كوينكا، يمكن الوصول إليها عبر Calle Obispo Valero، الذي تم بناؤه على حافة منحدر حاد يطل على نهر Huécar. تتشبث المنازل بشكل غير مستقرّ بجانب الجرف، بشرفاتها البارزة فوق الهاوية.



كان وادي Huécar Gorge بأكمله حاضنًا المنازل المعلقة، ولكن لم يبق منها سوى ثلاثة. رممت هذه المباني التي تعود للقرون الوسطى بشكل جذاب في أوائل القرن العشرين.







جسر "سان بابلو"





من معالم كوينكا، جسر "سان بابلو" الخاص بالمشاة، وهو واحد من أكثر الجسور شهرةً، ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر على نهر هويكار، شُيّد الجسر في سنة 1902 من الحديد والخشب، وهناك سيستمتع أولئك الذين لا يهابون المرتفعات بمشاهد المنازل المعلقة.



معلم آخر شهير في كوينكا هو Torre de Mangana المشيد في الأصل خلال القرن السادس عشر، وقد خضع للتجديد مرات عدة، منذ ذلك الحين. هو يقف كرمز للمدينة، ويُعرف باسم "برج الساعات" بفضل ساعته البارزة.



"بارادور دي كوينكا"





في موقع فوق Huécar Gorge، وفي مقابل المنازل المعلقة، تحوّل صرح "سان بابلو" إلى فندق، وهو جزء من "جمعية بارادور الوطنية الإسبانية". يقع الصرح، الذي بني بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ، على مشارف كوينكا في مكان هادئ. مع جدرانه المطلّة على حافة جانب الجرف، يبدو أن المبنى ينبت من الصخرة!



متحف كوينكا (متحف علم الآثار)



يقع متحف كوينكا بالقرب من المنازل المعلقة، وهو يمثّل محطة جديرة باهتمام السائحين المولعين بعلم الآثار في العصر الروماني. تعرض المجموعة الآثار المكتشفة في المنطقة المحيطة بكوينكا، والتي كانت بها مستوطنة رومانية قديمة هامة. وممّا يميز المجموعة تمثال لوسيوس قيصر، الرخام، من القرن الأول. تشمل المعروضات الأخرى المثيرة للاهتمام إعادة بناء مطبخ روماني قديم ومجموعة منوعة من الدمى الأيبيرية العتيقة. اكتشفت غالبيّة العيّنات الأثرية للمتحف في الأطلال القديمة في Segóbriga حيث مستوطنة رومانية من القرن الأول إلى القرن الثاني. يشمل موقع الحفريات مسرح المدينة القديمة والمدرج والحمامات الحرارية.









المصدر: سيدتي



