شاهد بالصور..مصور يعبر الطريق المعلق في سلطنة عُمان ويرصد كنزاً طبيعياً

الوكيل الاخباري- هل أنت من محبي المغامرة والطرق الملتوية والمعلقة؟ ربما عليك التوجه إلى أحد الأودية العمانية التي لطالما كانت وجهة جاذبة للسياح و"كنزاً" لمحبي تصوير الطبيعة.



وبدوره، قرر قاسم الفارسي، وهو عضو في جمعية التصوير الضوئي العمانية، رصد وادي بني عوف، والذي يسميه "وادي القمم"، بعدسة كاميرته.





ويمثل الوادي، وهو يقع في منطقة الرستاق، وجهة أساسية لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، والتسلق الجبلي، وخوض المغامرات، وكذلك لمحبي تصوير الطبيعة والرحلات.

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وحول سبب تسميته بـ"الطريق المعلق"، أوضح مصدر في وزارة السياحة في سلطنة عمان، على أن الطريق شديد الانحدار، ويحتاج زواره إلى حوالي 3 ساعات لعبور الوادي.



وفي بعض الأحيان، ستضطر إلى السباحة أو القفز، حيث يعبر الطريق بممر لا يتجاوز عرضه 5 أمتار ويزيد ارتفاعه في بعض الأحيان عن 100 متر.





ولفت انتباه المصور سحر القرى الموجودة بداخله، وجمال طبيعته الجبلية، وتشكيلات صخوره، ووفرة مياهه الجارية.



ويقول الفارسي، إن المسار الذي يربط ولاية الرستاق بولاية الحمراء يعد من أهم الطرق بالوادي، حيث يمر بمرتفعات شاهقة وانحدارات تتطلب سائقاً متمرساً.

وأضاف: "عند الوصول إلى القمة، تكاد ترى الطريق كأنه معلق بين الوادي والجبل".





وقبل زيارة الوادي، الذي يعتبره الفارسي "كنزاً" لمصوري الطبيعة، ينصحك بالتأكد من نشرات الطقس، وسلامة مركبتك، والتنسيق مع الشركات المختصة في حال رغبت بممارسة أي مغامرات.









المصدر: CNN







