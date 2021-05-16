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الأحد، 16-05-2021 08:58 ص

شركات طيران إماراتية تعلق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة

امارات


الوكيل الإخباري - أعلنت شركتا "الاتحاد" للطيران و"فلاي دبي" الإماراتيتان، تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى الأراضي المحتلة بصفة مؤقتة.

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ونقلت وكالة "رويترز" بيان الشركتان، اللتان قررتا إلغاء رحلتين مجدولتين من أبوظبي إلى الأراضي المحتلة ومن الأراضي المحتلة إلى أبوظبي، اليوم الأحد.


وقالت شركة "الاتحاد" للطيران التي تعمل من أبوظبي على موقعها على الإنترنت، إنها "علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في الأراضي المحتلة".


وأضافت الشركة: "تتابع الاتحاد الوضع في الأراضي المحتلة وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية".


وألغت "فلاي دبي" رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد، طبقا لما جاء في موقعها على الإنترنت على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت.


وبحسب الموقع من المقرر تسيير رحلات الأسبوع المقبل.


وفي الآونة الأخيرة سيرت الشركة عدد رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة، ما يشير إلى انخفاض في الطلب.

 

سبوتنيك عربي 


 




 

 


 

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