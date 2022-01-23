شركات طيران تشكو من رحلات الأشباح.. والاتحاد الأوروبي يشكك في مزاعمها

الوكيل الاخباري- قالت شركات طيران عالمية، إنها تسيير رحلات شبه خاوية، إذ يقوّض المتحور أوميكرون رحلات السفر، مؤكدة في الوقت ذاته أن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنعها من التوقف عن العمل.



وأضافت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير نشرته، يوم السبت: ”في الوقت الذي يقوّض فيه المتحور أوميكرون رحلات السفر حول العالم، فإن شركات طيران تقول إن لوائح الاتحاد الأوروبي تجبرها على تسيير رحلات شبه خاوية، وغير ضرورية وضارة بالبيئة أيضا، بينما تكون مضطرة للاستمرار من أجل الحفاظ على حقوق الإقلاع والهبوط على المدى البعيد في المطارات الأوروبية“.

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المصدر: إرم