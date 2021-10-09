السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 02:42 م

شركات طيران روسية تنظم رحلات إجلاء من المغرب

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الوكيل الاخباري- قالت السفارة الروسية في المغرب، إن شركتي إيروفلوت و S7، تنظمان رحلات لإجلاء المواطنين الروس من المغرب وكذلك لنقل الطلاب المغاربة الذين يدرسون في الجامعات الروسية.

ويأتي ذلك، على خلفية تعليق  الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وروسيا.

وأضافت السفارة: "بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وروسيا، ستنظم شركتا إيروفلوت و S7 رحلات إجلاء من الدار البيضاء وفقا للجدول التالي: الخطوط الجوية إيروفلوت: 9 و 16 أكتوبر، وشركة

 S7 في 10 و 17 و 24 و 31 أكتوبر و 7 نوفمبر".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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