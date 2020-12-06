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الأحد، 06-12-2020 09:45 ص

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تسرح 29 ألفا بنهاية العام

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الوكيل الاخباري - أوردت صحيفة "بيلد آم زونتاج" اليوم الأحد، أن عدد العاملين الذين ستسرحهم لوفتهانزا سيصل إلى 29 ألفا بنهاية العام، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية ستلغي عشرة آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل بينما تكافح تداعيات فيروس كورونا.

قلصت شركة الطيران ووحداتها، يورو- وينجز والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل رحلاتها وأساطيلها وموظفيها، وسط توقعات ألا يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025. وفقا لـ"رويترز".

وقالت "بيلد آم زونتاج" نقلا عن مصادر في الشركة لم تسمها إن "لوفتهانزا" ستستغني عن 20 ألف وظيفة خارج ألمانيا، وستبيع وحدة التموين إل.إس.جي، التي توظف 7500 شخص، لتقلص إجمالي عدد العاملين بها إلى 109 آلاف.

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وتابعت الصحيفة أن الشركة ستلغي عشرة آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا العام المقبل وأنها أنفقت بالفعل ثلاثة مليارت يورو (3.64 مليار دولار) من المساعدات الحكومية البالغة تسعة مليارات يورو التي حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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