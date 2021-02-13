شركة الطيران العُماني تعلن تقليص أسطولها بسبب تداعيات كورونا

الوكيل الإخباري _ أعلنت شركة الطيران العُماني تخليها عن خططها التوسعية، واعتماد سياسة خفض الإنفاق، وتقليص أسطول الطائرات، والتوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني "محمد البرواني" إن الشركة غيرت من استراتيجيتها في سعي منها للتخلي التدريجي عن الدعم الحكومي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

اضافة اعلان



وأوضح "البرواني" أن عمليات الشركة تقلصت بشكل كبير في ظل تأثيرات العام 2020 وما حملته من تداعيات اقتصادية على قطاع الطيران تحديدًا.



ولفت إلى أن الشركة تشغّل في الوقت الحالي رحلات بنسبة 15%-20% فقط من الطاقة التشغيلية لأسطولها المكون من 50 طائرة.



وقال إن الجائحة استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، وكنا نأمل أن نبدأ تشغيل رحلات أكثر إلى أوروبا في هذه الفترة، إلا أن الموجة الجديدة من الجائحة أخرت هذه الخطط على أمل رفع الطاقة التشغيلية لما نسبته 30%-35% في النصف الثاني من العام بالتزامن مع التوسع في حملات التحصين وتلقي اللقاح.



وأضاف "البرواني" أن الخطة السابقة للشركة، قبل جائحة كورونا، كانت زيادة عدد طائرات الأسطول لتبلغ نحو 65-70 طائرة وضم وجهات بعيدة، وهي الخطة التي كانت ستكلف الشركة الكثير في ظل تأثيرات الجائحة.



في حين أن الخطة الحالية تستهدف تقليص العدد إلى 36 طائرة، و التوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز للوصول إلى وجهات جديدة.











