شركة صينية تشتري جزيرة أسترالية وتمنع سكانها من دخولها

الوكيل الاخباري - جزيرة كيسويك الأسترالية، استحوذت عليها شركة صينية، ولكنها أصبحت محرمة على الأستراليين، ومفتوحة فقط للسياح الآسيويين.

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وجزيرة كيسويك تعتبر واحدة من بين مجموعة جزر تعرف باسم وايت صنداي، والتي تشكل أرخبيلا يضم حيدا مرجانيا يتبع للمتنزهات الأسترالية.



ووفق موقع شبكة "9 ناو" فإن شركة "شاينا بلوم" الصينية تريد منع الأستراليين من زيارتها، وحتى سكانها السابقين تم إخراجهم منها، ولا يسمح لهم بتأجير منازلهم أو ممتلكاتهم عبر التطبيقات المختلفة مثل "أير بي أن بي".



وأول خطوات هذه المجموعة التي تعمل في مجال التطوير العقاري، هي إغلاق مهبط الطائرات الذي كان يستقبل رحلات جوية قصيرة من جزيرة مجاورة.



وحتى إذا أراد أحد السفر إليها عبر المياه، في رحلة تصل إلى 30 كلم، فيمنع وصول القارب إلى الشاطئ، خاصة مع إزالة اللافتات التي ترحب بالسائحين، ووضع مكانها لافتات تحذر من الاقتراب منها والابتعاد عنها.



وهذه ليست أول جزيرة أسترالية يشتريها مطورون صينيون، حيث اشترت مجموعة شاينا كابيتال في 2016 جزيرة ساوث مول التي تقع في منطقة حيد مرجاني يعرف باسم كوينزلاند، كما قامت بشراء جزيرة ويست مول في فترة سابقة.



المصدر : الحرة









