شركة طيران أسترالية تمنح فرصة السفر اللامحدود للمطعمين ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الطيران الأسترالية Qantas Airways تقديم رحلات طيران غير محدودة لمدة عام من بين مجموعة من الجوائز للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس Covid-19، وهو أكبر حافز حتى الآن من شركة أسترالية في محاولة لتسريع عملية التطعيم البطيئة في أستراليا.

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وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس، في معرض تقديمه تفاصيل حول البرنامج اليوم الاثنين، إن "جوائز ضخمة ستمنح لعائلات مكونة من أربعة أفراد تمكنهم من السفر مجانًا مع كانتاس ووحدتها منخفضة التكلفة Jetstar لمدة 12 شهرًا"، بحسب "بلومبرغ".



وتشمل المكافآت التي تم الإعلان عنها سابقًا للركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل، الأميال الجوية، وقسائم الرحلات، وأرصدة برنامج الولاء.



وقال جويس في مقابلة تلفزيونية: "لدينا مصلحة راسخة في هذا الأمر".

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