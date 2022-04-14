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الخميس، 14-04-2022 12:04 م

شركة طيران "دلتا" الأمريكية تخسر 940 مليون دولار في الربع الأول من العام

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الوكيل الاخباري- خسرت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية 940 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود عالميا، لكن الحجوزات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة.

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وقفزت أسهم شركة الطيران أكثر من 6٪ ، وارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية، "يونايتد" و"ساوث ويست" بنسبة تتراوح بين 5٪ و11٪، فيما لا تزال "دلتا" تواجه رياحا معاكسة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة.

وليس من الواضح ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع المستهلكين عن الإنفاق على السفر.

هذا وسجل التضخم في الولايات المتحدة مزيدا من التسارع خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 1981. 

ووفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى عام واحد، و1.2% على مدى شهر واحد، مبينة أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في زيادة التضخم.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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