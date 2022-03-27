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الأحد، 27-03-2022 03:09 م

شركة طيران كويتية تعود لتوزيع الأرباح بعد توقف عامين بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري -وافق مساهمو شركة طيران الجزيرة الكويتية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 32 فلسا للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي قيمته 7 ملايين دينار (23 مليون دولار) عن سنة 2021، بعد تعليق توزيع الأرباح لعامين بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، إن الشركة تخطط لمواصلة التوسع في شبكتها عبر إطلاق خطوط رحلات مباشرة جديدة من الكويت إلى وجهات تتمتع بالطلب العالي من المسافرين للسياحة، وكذلك من شريحة كبيرة من المقيمين في الشرق الأوسط.

وأوضح بودي أن هذا التوسع سيسانده الطلبية التي قامت بها الشركة بنهاية عام 2021 لشراء 28 طائرة جديدة من طرازي إيه 320 نيو وإيه 321 نيو من إيرباص.

وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع في بنيتها التحتية بمبنى مساند لخدمات الصيانة والخدمات المساندة الأخرى لقطاع الطيران.

وسبق أن حصلت طيران الجزيرة على شهادة اعتماد من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتكون مركزاً معتمدا لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات من مقرها الرئيسي في الكويت، وهي خطوة في اتجاه التوسع في خدماتها.

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