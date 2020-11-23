شركة يابانية تنشئ قاعدة لتطوير مركبات فضائية للرحلات إلى القمر

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "كيودو"، اليوم الاثنين، بأن اليابان ستشارك في إنشاء قاعدة لتطوير مركبات فضائية في الولايات المتحدة بنهاية هذا العام، وذلك لإرسال شحنات ومعدات إلى القمر من أجل إتمام إرسال رواد فضاء إلى هناك في عام 2024.

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ووفقًا للوكالة، فإن شركة خاصة يطلق عليها اسم "إسبايس"، وهي شركة ناشئة لاستكشاف القمر، تعتزم تعيين مهندسين في ولاية كولورادو الأمريكية، التي تتميز بصناعة متطورة في مجال الفضاء والطيران، وسيكون مقر الشركة في مدينة دينفر الأمريكية.



في هذا الصدد نقلت الوكالة عن الناطق باسم الشركة "إسبايس" جونجي أوريهاشي أنه يتم إنشاء هذه القاعدة في الولايات المتحدة، حيث تتطلب شركات تصنيع المركبات الفضائية المشاركة في المشروع الذي ترعاه إدارة "ناسا" الوطنية الأمريكية لعلم الطيران واستكشاف الفضاء أن تكون نسبة 50 في المائة من مكونات هذه المركبات مصنوعة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إن يتم تنفيذ نسبة 50 في المائة من عمليات التجميع في الولايات المتحدة أيضا.



وفي المستقبل البعيد، تخطط شركة "إسبايس" للبحث عن موارد المياه في القمر باستخدام أجهزة تحديد المواقع المركبة على متن مركباتها الفضائية. وأشارت وكالة كيودو أيضا، أنه بالإضافة إلى برنامج ناسا، يقوم مهندسو الشركة أعلاه بتطوير وحدتين للهبوط، يبلغ وزنهما 300 و400 كغ على التوالي. وذلك لإطلاقهما إلى القمر في عامي 2022 و2023.



يذكر أنه سبق وأعلنت وكالة ناسا في أكتوبر، عن إبرام اتفاقيات بشأن التنفيذ المشترك لبرنامج "أرتميس" القمري مع كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا ولوكسمبورغ. و قبل ذلك ، أعلنت وكالة ناسا أنها تدعو جميع الدول للتوقيع على ما يسمى باتفاقات أرتميس ، وهي مجموعة قواعد للتعاون بين الدول في استكشاف القمر والفضاء الخارجي العميق ، قدمتها ناسا في مايو ، بناءً على مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

المصدر: سبوتنيك



