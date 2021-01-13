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الأربعاء، 13-01-2021 11:17 ص

شروط جديدة على القادمين من هذه المدن إلى لبنان

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الوكيل الإخباري _ كشفت السلطات اللبنانية عن إجراءات وشروط جديدة للوافدين إلى البلاد من خمسة مدن، وهي بغداد، والقاهرة، وأضنا، واسطنبول، وأديس أبابا، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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ومن أبرز القيود التي عممتها المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، أنه يجب على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من المدن التي تم ذكرها ( أي الركاب الذين أجروا فحص pcr في تلك الدول وليس القادمين ترانزيت منها)، أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقا لمدة 7 أيام ، في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة اللبنانية، المرفقة ربطا وبأسعار مخفضة، وذلك على نفقتهم الخاصة.


وأكد التعميم أنه لا يسمح لهؤلاء الركاب بركوب الطائرة القادمة إلى بيروت، ما لم يكن بحوزتهم الحجز الفندقي، وفي حال نقل أي راكب إلى لبنان دون حجز فندقي، تتحمل شركة الطيران الناقلة نفقة حجز الفندق.


ورافقت هذه الإجراءات قيود وشروط عديدة، وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، يوم الاثنين الماضي، عن حالة طوارئ صحية في البلاد بسبب عدد حالات الإصابة الكبير بفيروس كورونا، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم غد الخميس.

 

المصدر : روسيا اليوم 




 




 

 


 

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