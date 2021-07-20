شواطئ الإسكندرية قبلة في عيد الاضحى

الوكيل الإخباري - حيث كانت شواطئ الإسكندرية على طول ساحل البحر المتوسط، قبلة المصطافين والمقصد الأول للراغبين في قضاء إجازة العيد، هرباً من حرارة الجو واستمتاعاً بالإجازة، بأقل التكاليف.



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شواطئ الإسكندرية وإجراءات احترازية مشددة

مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الحكومة المصرية فتحت شواطئ الإسكندرية أبوابها هذا الصيف لروادها من المصطافين والسكندريين وعدد قليل من السائحين، إلا أنه في عيد الأضحى المبارك ورغماً عن هذه الإجراءات الاحترازية رُفعت لافتة كامل العدد على كافة الشواطئ منذ اليوم الأول.



44 شاطئاً مقسمة على طول ساحل البحر المتوسط السكندري

تشهد الشواطئ المصرية سواء المطلة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط خاصة بمحافظة الإسكندرية إقبالاً متزايداً من المرتادين، خاصة الشواطئ المجانية وتلك التي تدعمها الحكومة. التي تبلغ 44 شاطئاً مقسمة على طول ساحل البحر المتوسط السكندري إلى 23 شاطئاً بنظام (الخدمة لمن يطلبها)، و10 شاطئاً مميزاً، و6 شواطئ سياحية، في حين تقلصت عدد الشواطئ المجانية إلى 5 شواطئ فقط.



شواطئ مجانية بخدمات كاملة

وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تخصيص شاطئ مجاني، لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ومنها شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 متراً طولياً، وهو شاطئ مجاني بدون تحصيل أي رسوم، وفيه يحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجاناً، كما يتم تقديم خدمة وحدات خلع الملابس وعمال للنظافة، بالإضافة إلى توفير مسعف بكل شاطئ لإجراء الإسعافات الأولية للمصطاف في الحالات الطارئة، ووجود مستمر لأفراد الإنقاذ حفاظاً على أرواح المواطنين.



إجراءات احترازية شاطئية

وكانت محافظة الإسكندرية قد أجرت كافة الاستعدادات من أجل تقديم كافة الخدمات للمصطافين والوافدين، والحرص على نظافة الكورنيش ووضع لافتات تحذيرية بالإجراءات الاحترازية قبل عيد الأضحى بأيام حيث تم التشديد على تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات والأقنعة في حالة التقارب، ووضع الشماسي على مسافات متباعدة، كما يقوم مختصون بتوزيع بروشورات مدون بها أرقام الشكاوى وأسعار الشواطئ المقررة منعاً للاستغلال، وأرقام الخدمات العامة وخدمات النجدة وذلك لكي يستمتع المصطافون بقضاء أيام عيد الأضحى في سلام.



المصدر - سيدتي









